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رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي بمسؤول أممي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم بالمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.


وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .

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