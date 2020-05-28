شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي بمسؤول أممي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم بالمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .

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