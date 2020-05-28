شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة وتسجيل حالة وفاة, بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأشار المركز في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا وصل إلى 4 وفيات.

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