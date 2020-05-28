المغرب.. دعوة حقوقية للإفراج عن رئيس تحرير صحيفة خاصة

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، سلطات المملكة إلى الإفراج فورًا عن سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" (خاصة)، تفعيلًا لضمانات الحق في المحاكمة العادلة.

وقالت الجمعية (غير حكومية)، وهي أكبر مؤسسة حقوقية في المغرب، إنه من الضروري تمكين الريسوني من "تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلًا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة، وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي".

وأعربت الجمعية، في بيان، عن استنكارها لمحاولات توسيع "دائرة المشتكين (للريسوني) في لعبة باتت مكشوفة عبر اتصالات تستجدي التقدم باتهامات خيالية ضد الصحفي، بإعطاء الملف بعدا فضائحيا أقوى".

ويتهم شاب من مدينة مراكش (غرب) الريسوني باحتجازه والاعتداء عليه جنسيًا.

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واستنكرت الجمعية ما اسمتها "الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة، التي استهدفت الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، والموجّهة من مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة؛ حيث هاجمت افتتاحياته المنشورة بشكل دوري بصحيفة (أخبار اليوم)، وكتاباته المُنتقدة للسلطة والأجهزة الأمنية".

واعتبرت أن الطريقة التي جرى بها توقيفه بها تمثل "طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له؛ خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس".

ونددت بـ"اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، التي بثها موقع إعلامي معروف بمواقفه التشهيرية، وسبق وتوعد باعتقال الريسوني قبل حدوث ذلك بأيام".

واعتقل رجال أمن بملابس مدنية الريسوني، مساء الجمعة عشية عيد الفطر، من أمام منزله بمدينة الدار البيضاء (شمال)، وتم تقديمه للمحكمة في حالة اعتقال الإثنين، حيث قرر قاضٍ إيداعه السجن، وتحديد 11 يونيو/ حزيران المقبل موعدًا لبدء تحقيق تفصيلي في اتهام بـ"هتك عرض بالعنف والاحتجاز".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.