ليبيا.. إصابات كورونا تناهز 100 و"سبها" تخضع للحجر الصحي

وليد عبد الله / الخليج 365-

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 99.

وأوضح المركز في بيان مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 17 حالة إيجابية مخالطة لحالتين سجلتا في مدينة سبها (جنوب غرب ليبيا‎).

وأشار إلى أن حصيلة إصابات الفيروس تصل إجمالا إلى 99 بينها 4 وفيات و40 متعافيا.

وأهاب المركز بالمقيمين في مدينة سبها الالتزام بحظر التجوال والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية "نظرا للتطور في وضع الوباء بالمدينة".

Advertisements

وطالب المركز الحكومي مواطني سبها بـ"عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي".

كما أعلنت بلدية سبها في بيان مساء الأربعاء، "حالة الحجر الصحي العام في المدينة، و البدء في التطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق العام بها".

وكان المجلس الرئاسي للحكومة اللبيبة المعترف بها دوليا، قرر الأربعاء تمديد حظر التجوال الجزئي من السادسة مساء (18:00 ت.غ) إلى التوقيت ذاته صباحا (4:00 ت.غ) لمدة 10 أيام بدءا من غد الخميس.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلن المجلس الرئاسي لأول مرة حظر التجوال الليلي؛ للوقاية من وصول فيروس "كورونا" إلى البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.