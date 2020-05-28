نايف هزازي يلمح لصفقة هلالية جديدة

ألمح نايف هزازي، مهاجم الاتحاد والنصر والشباب السابق والعدالة الحالي، لرحيل عبد الفتاح عسيري عن الأهلي والانتقال لصفوف الهلال بداية من الموسم المقبل.

واقترب عبدالفتاح عسيري، من الدخول في الفترة الحرة التي تجعله ينتقل لأي نادٍ يريده دون الرجوع لأهلي جدة، وسط عدم تحرك إدارة عبدالإله مؤمنة، لتجديد عقده.

وأكدت تقارير صحفية، أن ناديي العاصمة الهلال والنصر، يجهزان عرضين للاعب الدولي المميز الذي وفقًا للمصادر لا يمانع من الانتقال في حال حصل على عرض مناسب.

وأثار نايف هزازي، التكهنات بشأن مستقبل عبدالفتاح عسيري، حينما كتب عبر حسابه الشخصي على موقع سناب شات مساء اليوم الأربعاء: “عبدالفتاح عسيري.. (3 قلوب زرقاء).. الله يوفقك”.

وربط الكثيرون بين ذلك ورحيله عن الأهلي باتجاه الهلال تحديدا، خصوصا بعدما وضع 3 قلوب زرقاء في إشارة لتوقيعه مع الزعيم بعقد يمتد لـ(3 سنوات)، وذلك بانتظار ما سيحدث من مستجدات وتأكيدات رسمية بشأن مستقبله في الأيام المقبلة.