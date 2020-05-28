هيرتا برلين يجبر لايبزيج على تعادل مثير

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فشل لايبزيج في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه هيرتا برلين، بعدما نجح الأخير في الخروج بالتعادل (2-2) من ملعب ريد بول أرينا، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.
هدفا لايبزيج جاءا عن طريق لوكاس كلوسترمان وباتريك شيك في الدقيقتين 24 و68، بينما أحرز ماركو جروييتش وكريستوف بيونتيك هدفي هيرتا في الدقيقتين 9 و82.
بهذه النتيجة، ظل لايبزيج في المركز الثالث بوصوله للنقطة 55، متأخرًا عن بوروسيا دورتموند، الوصيف، بفارق نقطتين، فيما قفز هيرتا برلين للمركز العاشر برصيد 35 نقطة.
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