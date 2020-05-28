فنون أبها تحتفل بالعيد بالاتصال المرئي

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الإثنين بعيد الفطر المبارك بأمسية شعرية وفنية بعنوان ” عيدنا في بيتنا ” أحياها الشعراء عبدالله الشريف، ومحمد بن نغموش، و أحمد المنجحي، و سحر الشهري مع الفنان محمد العمري وأدارها الأديب أحمد زارب وذلك عبر الإتصال المرئي .

وقدم المشاركون عدد من القصائد و الاغنيات على خمس جولات استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بحضور مميز وتفاعل كبير.

وجدد مدير الجمعية أحمد السروي أن الجمعية تحرص في كل عام على نشر الفرح بالعيد السعيد بحفلات فنية، وعروض شعبية، يشارك فيها كبار الشعراء، و كان لظروف هذا العيد الخاصة دور في استثمار التقنية الحديثة وجمع نخبة من كبار الشعراء في مكان واحد يمتعون المتابعين بقصائدهم، وشجونهم الماتعة مع دندات على العود، لتكون ليلة طربية.

واشار السروي أن مشاركة هذه الأسماء في الأمسية الاحتفالية بالعيد السعيد، من منازلهم تؤكد حرصهم على نثر باقات ابداعهم في كل وقت، و تقديم ليلة ساهرة من الشعر والطرب خاصة لما يملكونه من جماهيرية كبيرة، وانتشار في كل منطقة بكلماتهم و مساهماتهم لتكون ثقافة وفنون أبها عاملا مؤثرا في صناعة البهجة متوافقة مع توجهات وزارة الثقافة، و تطبيق لأهداف الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.