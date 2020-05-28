شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 86 يوماً من ظهور «كورونا» بالمملكة.. «رنية» تسجل أول حالة إصابة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجّلت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أول إصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الحالات الجديدة، وذلك منذ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا بالمملكة في 2 مارس 2020.

وعلى الرغم من كون المحافظات المجاورة كانت قد سجّلت العديد من الحالات المصابة منذ فترة، إلا أن “رنية” كانت صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة.

وكانت محافظة رنية قد شهدت تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.