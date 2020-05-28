شكرا لقرائتكم خبر عن لتسوق آمن.. «التجارة» تمنع تجربة العطور أو تقديم عينات للتذوق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة التجارة، على منع تقديم عينات للتذوق أو التجربة ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل.

ووجهت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر”، عدة إرشادات ونصائح للمستهلكين، للتمتع بتجربة تسوق آمنة، تزامناً مع بدء فتح المولات والمتاجر ورفع منع التجول تدريجيًا.

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كما شجّعت الوزارة على استخدام وسائل الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، لافتة إلى ضرورة قياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

وأكدت الوزارة على إدارة المولات والمتاجر بضرورة وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير انتظار العملاء ضماناً لوجود مسافة آمنة بينهم.