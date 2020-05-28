- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر من ثغرات «شديدة الخطورة» في منتجات «Apple» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في رسالة بعنوان “تحذير أمني عالي جدا”، من ثغرات أمنية خطيرة في بعض منتجات شركة Apple.
وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن شركة Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، مضيفا أن مستوى الخطورة عالي جدا.
وأضاف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن الشركة توصي بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
- iCloud 7.19
- متوفر للمنتجات التالية:
- Windows 7 وما بعد
- متوفر للمنتجات التالية:
- iCloud 11.2
- متوفر للمنتجات التالية:
- Windows 10 وما بعد
- متوفر للمنتجات التالية:
- Safari 13.1.1
- متوفر للمنتجات التالية:
- macOS Mojave
- macOS High Sierra
- macOS Catalina
- متوفر للمنتجات التالية:
- Windows Migration Assistant2.2.0.0 (v. 1A11)
- متوفر للمنتجات التالية:
- macOS Catalina
- متوفر للمنتجات التالية:
- تحديث المنتجات التالية إلى:
- macOS High Sierra
- macOS Mojave
- macOS Catalina
التهديدات:
يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
- هجمة حجب الخدمة (DoS attack).
- هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)).
- الكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة.
- تنفيذ برمجيات خبيثة.
الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:
لمعرفة طريقة التحديث، يرجى زيارة الرابط التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السيبراني يحذر من ثغرات «شديدة الخطورة» في منتجات «Apple» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.