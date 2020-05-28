شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تخفف قيود «كورونا».. وإسبانيا في حداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتشح الإسبان المكلومون بالسواد وخيم عليهم الصمت في أنحاء البلاد، أمس الأربعاء، في بداية حداد مدته عشرة أيام على أكثر من 27 ألف شخص فقدوا أرواحهم بسبب فيروس كورونا المستجد. وأعلنت النمسا تيسير المبادئ التوجيهية المفروضة بسبب «كورونا»، بينما أعلنت اليونان فتح المواقع الأثرية أمام الزوار والسياح، كما فتحت قبرص البلاد أمام الأفواج السياحية، لكن ألمانيا أعلنت تمديد الحظر في الأماكن العامة حتى 29 يونيو/حزيران المقبل، واستكملت كوريا الشمالية أمس فتح أبواب جميع المدارس، واستأنفت البرلمانات في أوروبا وتايلاند وإيران أعمالها.



إسبانيا



وفي يوم سجلت فيه المملكة إصابة واحدة بالفيروس، وضع بعض الأشخاص كمامات سوداء مع توقف البرلمان دقيقة عن العمل. ووقفت الأسرة المالكة خارج قصر ثارثويلا في مدريد ونُكِّست الأعلام لتأبين أولئك الذين فقدوا أرواحهم خلال واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ إسبانيا الحديث. وقالت رئيسة البرلمان ماريتشيل باتيت: «نشعر اليوم وكأننا جميعاً أيتام محرومون من عدد كبير من شيوخنا، وكنا نتمنى لو استطعنا تقديم الشكر لهم نظير كل ما فعلوه من أجلنا».

وتعد فترة الحداد الرسمية التي تستمر حتى الخامس من يونيو، هي الأطول في تاريخ إسبانيا الديمقراطي منذ عهد الدكتاتور الراحل فرانثيسكو فرانكو الذي أعقب الحرب الأهلية 1936 1939. وتعد إسبانيا واحدة من أشد دول العالم تضرراً من جائحة «كوفيد 19»؛ إذ سجلت 27 ألفاً و117 وفاة، و236 ألفاً و259 إصابة بفيروس كورونا.



النمسا



وكشف مكتب رئيس الوزراء النمساوي، المستشار سباستيان كورتس، الأربعاء، الحكومة تيسير المبادئ التوجيهية وتقليص التعليمات المشددة ذات الصلة بمكافحة وباء كورونا المستجد، بسبب انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في أغلب مدن النمسا.

وقال كورتس، في بيان: «يجب ألا نفرط في تنظيم حياة الأفراد بسبب الفيروس»، ودعا إلى التركيز على المسؤولية الشخصية والالتزام بالحس السليم. وأكد بيان المستشارية، أن جهود الحكومة ستؤدي إلى خفض وتبسيط القواعد الحالية، وتطبيق أقل القواعد الضرورية، بعدما انحسر الوباء وتراجعت معدلات الإصابة اليومية مؤخراً إلى 0.1%، بواقع 23 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.



ألمانيا



وأعلنت الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الحظر المفروضة في الأماكن العامة حتى 29 من يونيو المقبل، بعد مشاورات أجرتها الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات ال16. وفي المقابل احتفظت بعض الولايات بأحقيتها في تخفيف بعض الإجراءات المفروضة في محاولة للتخفيف على المواطنين.



البرلمانات



استأنف البرلمان التايلاندي أمس الأربعاء، انعقاده بعد إجازة إجبارية استمرت ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا. وبدأ النواب على الفور مناقشة خطة دعم حكومية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الفيروس في البلاد. وارتدى النواب الأربعمئة، كمامات، وجلسوا في ترتيب يكفل الاحتفاظ بمسافة آمنة بين كل نائب وآخر.

وتقضي الخطة التي قدمها رئيس الوزراء برايوث شان اوتشا وتصل قيمتها إلى 1.9 تريليون باهت (60 مليار دولار) بتوفير مساعدات للأفراد، وقروض للشركات، ومساعدات مالية للأعمال التي تأثرت بالإغلاق أثناء تفشي الفيروس.

وانخرطت وحدة التنظيف والتعقيم في البرلمان الأوروبي في بروكسل في تعقيم المقاعد والطاولات، تمهيداً لاستئناف المجلس التشريعي الأوروبي لأعماله، حيث أدرج على أجندته أمس، بحث خطة الدعم الأوروبية بعد جائحة كورونا.

وفي إيران استأنف البرلمان عمله، حيث دعا الرئيس حسن روحاني إلى التعاون بين الهيئتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس الشورى) لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

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كوريا الجنوبية



وسجلت 40 إصابة جديدة اعتبرت الأعلى من نوعها منذ 50 يوماً، وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن هذا العدد يدق ناقوس الخطر وألمحوا إلى احتمال العودة إلى الإجراءات المشددة للفحص والتتبع والعزل. وأمس الأربعاء استكملت البلاد فتح جميع المدارس، بعودة مليوني تلميذ في المرحلة الأساسية إلى مقاعد الدراسة بعد أسبوع من عودة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، غير أن السلطات قررت إبقاء 561 مدرسة مغلقة، من بينها 111 في العاصمة سيؤول نسبة لمخاطر منظورة.



الهند



وبينما تستعد الهند للمرحلة الرابعة من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها، سجلت في البلاد أكثر من 6 آلاف إصابة في 24 ساعة بحيث تجاوز عدد الإصابات عتبة 150 ألفاً، والوفيات 4337.

وقررت الهند تمديد الإجراءات الاحترازية حتى الشهر المقبل، مع انتشار الوباء في 12 ولاية من ولايات البلاد ال28.



بريطانيا



وأعلنت الحكومة عن خطتها للفحوص والتتبع، حيث سترسل جيشاً من 25 ألف عنصر لتتبع المصابين والمخالطين.

بولندا

رفعت القيود على التجمعات العامة إلى 150 شخصاً في المحال والأماكن العامة.



السياحة الهيلينية



وأعلنت قبرص أمس أنها ترحب بالسياح اعتباراً من التاسع من يونيو المقبل، وأعلنت الحكومة أنها ستتكفل بكل مصاريف إيواء وأكل وشرب وتطبيب أي سائح تظهر الفحوص إصابته بالفيروس هو وعائلته خلال زيارتهم إلى الجزيرة المتوسطية.

وأعلنت اليونان أمس فتح الكولوسيوم أيقونة السياحة الهيلينية الذي يعود إلى عهد عظماء الإغريق.



الولايات المتحدة



وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب الذي انخرط خلال الأيام الفائتة في جولات ولقاءات شعبية في البلاد، سيقيم احتفالاً جماهيرياً في العاصمة واشنطن احتفاء بيوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وأعلن عمدة لاس فيجاس (نيفادا)، الاستعداد لافتتاح أكبر مدينة للقمار والكازينوهات والترفيه في العالم في الرابع من يونيو المقبل، وذلك بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع.

وأشار عداد إحصاءات كورونا إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالفيروس المستجد في العالم إلى 94,8 ألف أمس الأربعاء، مقارنة مع 87,8 ألف في اليوم السابق. وحسب العداد، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

وتماثل أكثر من مليونين و288 ألفاً للشفاء منذ بداية الجائحة. وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681,4 ألف حالة)، والبرازيل (391,2 ألف)، وروسيا (362.3 ألف)، وبريطانيا (266,5 ألف)، وإسبانيا (236,2 ألف)، وإيطاليا (230,5 ألف). (وكالات)