كلب مخلص ينتظر صاحبه المتوفى 3 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلس كلب داخل بهو أحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية منبع فيروس «كورونا»، لمدة 3 أشهر بانتظار صاحبه الذي توفي في المستشفى نتيجة إصابته بفيروس «كوفيد-19».

ووصل الكلب الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، مع صاحبه المسن إلى مستشفى ووهان في ذروة أزمة تفشي الوباء في شهر فبراير/‏‏ شباط الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

​وذكرت الصحيفة أن الرجل توفي بعد5 أيام فقط من دخول المستشفى، لكن الكلب رفض المغادرة، وفقاً لما أكده منظف المستشفى تشو يوتشن، وظل الكلب منتظراً صاحبه في بهو المستشفى لأكثر من ثلاثة أشهر، غير مدرك أنه لن يعود. وكان الأطباء والممرضات يقومون بإطعام الكلب. وأشارت وو كويفن صاحبة متجر إلى أنهم حاولوا عدة مرات ترك الكلب عمداً في مكان بعيد، إلا أنه كان في كل مرة يعود إلى المستشفى.

وتلقى الأطباء والممرضات عدداً من الشكاوى من المرضى بشأن وجود الكلب في المشفى، فقرروا الاتصال بجمعية ووهان لحماية الحيوانات الصغيرة، التي أخذ أعضاؤها الكلب وقاموا بتعقيمه ورعايته.