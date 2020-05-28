شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تمدّد تعليق الفعاليات الجماهيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
بتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي قراراً يقضي بتمديد تعليق إقامة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية، والاحتفالات في صالات الأفراح، وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، وقائياً واحترازياً، ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة، للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا»، ومنع انتشاره. وانطلاقًا من الحرص على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
على أن ينفذ ما جاء في القرار من 1 يونيو، ويعمل به حتى نهاية يونيو 2020، علماً أن المدة قابلة للتمديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة تمدّد تعليق الفعاليات الجماهيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.