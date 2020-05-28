الشارقة تمدّد تعليق الفعاليات الجماهيرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



بتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي قراراً يقضي بتمديد تعليق إقامة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية، والاحتفالات في صالات الأفراح، وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، وقائياً واحترازياً، ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة، للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا»، ومنع انتشاره. وانطلاقًا من الحرص على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار من 1 يونيو، ويعمل به حتى نهاية يونيو 2020، علماً أن المدة قابلة للتمديد.