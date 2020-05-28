تغيرات وانقسامات في المجال المغناطيسي للأرض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ظاهرة غريبة يشهدها كوكب الأرض تعبر عن انقسام مغناطيسي غير مسبوق في الكوكب. ويعتبر المجال المغناطيسي للأرض ضرورياً للحياة على كوكبنا، وهو قوة ديناميكية تحمينا من الإشعاع الكوني والجسيمات المشحونة التي تأتي من الشمس.

وبحسب موقع «techexplorist

» يحدث المجال المغناطيسي نتيجة وجود حزمة من السوائل المعدنية المنصهرة والتي تأخذ شكل الحلقات وتتواجد تحت أقدامنا في باطن الكوكب على عمق يقدر بحوالي 3 آلاف كيلومتر. ويأخذ المجال المغناطيسي لكوكب الأرض شكلاً منتظماً لمغناطيس ذي قطبين، لكن الأقمار الصناعية سجلت حدثاً غريباً جنوب المحيط الأطلسي يظهر أن ثمة تغييراً في شكل وتوزع الأقطاب المغناطيسية حول الكوكب.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من الأقمار الصناعية للتحقيق في نقاط الضعف غير المعتادة في المجال المغناطيسي للأرض، والتي أظهرت أن الشذوذ الغريب في المجال المغناطيسي لكوكب الأرض ينقسم إلى قسمين.

وأطلق العلماء على هذه القوة غير المبررة، اسم «تغيرات جنوب الأطلسي»، وهي منطقة ذات كثافة مغناطيسية منخفضة تمتد من أمريكا الجنوبية إلى جنوب غرب إفريقيا.

وأشار الخبراء إلى أن آثار هذا التغير يمكن رصده من خلال الأعطال التقنية التي يسببها على متن المركبات الفضائية والأقمار الصناعية المدارية، لكن على المدى الطويل قد يسبب مشكلة كبيرة نظراً لدور المجال المغناطيسي في حماية الكوكب من الإشعاعات الكونية. وفق وكالة «سبوتنيك».

واستخدمت وكالة الفضاء الأوروبية «ESA»، مجموعة أقمار الفضاء «Swarm

» التابعة لها لدراسة هذه الظاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأظهرت أحدث القراءات وجود حالة ثانية تتشكل غرب إفريقيا، لم يفهم الخبراء أسبابها ومخاطرها إلى هذه اللحظة.

وفقد كوكب الأرض خلال ال200 عام الماضية حوالي 9% من قوته المغناطيسية، وبين عامي 1970 و2020 انخفض الحد الأدنى من القوة من حوالي 24 ألفاً إلى 22 ألف نانوتلاسلاس.

ومن المعروف أن المجال المغناطيسي للأرض يقلب الأقطاب تمامًا كل بضع مئات الآلاف من السنين، ويعتبر الخبراء أن الأرض تأخرت بحدوث هذا الانقلاب، وأن هذا النشاط المغناطيسي الأخير «غير المبرر» فوق المحيط الأطلسي، علامة على قلب وشيك في الأقطاب المغناطيسية، في ظاهرة حدثت آخر مرة قبل 780 ألف عام تقريباً.