النـواب الصينيـــون يــدعـــون إلـى تــرقيـة النظـام الصحـــي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا نواب البرلمان الصيني الى تحسين وترقية النظام الصحي العام في البلاد، حيث كان القطاع الصحي أكبر موضوع تم تداوله في الاجتماع السنوي لممثلي الشعب(3 آلاف نائب) والذي يستمر عشرة أيام.

وأكدت مداولات النواب أن أنظمة الكشف عن الأمراض الوبائية ومكافحتها والسيطرة عليها تحتاج الى ترقية وتحديث وتطوير، بالتزامن مع استحداث وتقوية برامج التعرف الى الأوبئة واكتشاف الإصابات بها وانتشارها، والاحتفاظ بقاعدة بيانات شاملة من اجل تحليل المعطيات ومعرفة الاتجاهات ما يساعد صناع السياسات على التعامل مع الأوضاع سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى رؤية طويلة الأجل للتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه اقتصاد بلاده وتعزيز الثقة في قدراته بعد التأثيرات الاقتصادية الكبيرة لجائحة كورونا في البلاد..

ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» أمس الأربعاء، عن «بينج» قوله في كلمة له خلال حلقة نقاشية ضمن أعمال الدورة الثالثة للجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي الصيني(البرلمان) إن الإمكانات الاقتصادية الهائلة للبلاد لم تتغير رغم التحديات، مؤكداً أن حكومة بلاده لديها أدواتها لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد بينج - الذي يعتبر أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس اللجنة العسكرية المركزية - على ضرورة «اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الثقة في المجتمع بأسره خاصة بين الجهات الفاعلة في السوق ودعم الاستقرار الاقتصادي للصين والتنمية الجيدة على المدى الطويل».

وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى جانب العديد من المشكلات الهيكلية والمنهجية والدورية الأخرى، إلى جانب التحديات الدولية بما في ذلك الركود الاقتصادي العالمي والانخفاض الحاد في التجارة والاستثمار العالميين واضطراب الأسواق المالية العالمية والقيود المفروضة على السفر العالمي بسبب فيروس كورونا.

وأعرب الرئيس الصيني عن ثقته في النمو الاقتصادي لبلاده، وقال «إن لدى الصين أكبر نظام صناعي في العالم يتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة»، وشدد على أهمية تعزيز الابتكار العلمي وتسريع تطوير الصناعات الاستراتيجية بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والتصنيع الذكي والمواد التي تعنى بحياة الناس اليومية وصحتهم وخلق مزيد من المحركات لدفع النمو الاقتصادي.(وكالات)