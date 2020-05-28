شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ينشئ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2020، بإنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.

وجاء إنشاء المجلس، لتعزيز منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، وترسيخ مكانتها منصة عالمية للبحث والتطوير.

وعبر جمع قادة التخصصات البحثية والتكنولوجية، سيعمل المجلس على بناء مجتمع بحثي قائم على التعاون، ويسرع الابتكار والاكتشافات، ويرسخ ثقافة التساؤل والتحقق.. وسيتولى الإشراف على جميع أنشطة البحث والتطوير في الإمارة، وسيحل مكان هيئة أبوظبي للبحث والتطوير.

نص القانون على أن يختص المجلس باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، وتحديد أولويات قطاع بحثها وتطويرها في الإمارة، بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة، لاعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

وحُدّد نطاق البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، بأعمال ونشاطات البحث والتطوير في المجالات والتخصصات كافة، بما فيها التخصصات والصناعات الهندسية والاتصالات، والذكاء الاصطناعي والروبوتكس، والفضاء، والصناعات والتخصصات الغذائية والدوائية والإنشائية، والطاقة البديلة والمتجددة، والبيئية والكيماوية والبتروكيمياوية، وغيرها التي تسعى لحل مشكلات عملية، وتهدف لتحقيق أغراض تجارية وينتج عنها اختراعات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات، ويشكل ذلك البحث والتطوير الأكاديمي الذي لا يهدف لتحقيق أي أغراض تجارية.

كما يختص المجلس بإعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، وفق الضوابط المعتمدة، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير، وإطلاق وتبني والإشراف على مبادرات البحث والتطوير في تخصصه، والممولة من الحكومة.

وتضم اختصاصات المجلس أيضاً، دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد لأغراض البحث والتطوير، والموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات واستقطاب الاستثمارات وقبولها، لأغراض البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وبناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وتبادل الخبرات، لضمان تمويل وتنمية البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، وإبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها، لأغراض التعاون في البحث والتطوير، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة الأبحاث التي يقوم بها المجلس أو يشارك فيها.

ونص القانون على أن يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يعين أعضاءه بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والأمين العام، قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

على صعيد متصل، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (12) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

نص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من سارة عوض عيسى مسلم ومحمد علي الشرفاء الحمادي والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري، إضافة إلى الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

كما أصدر سموه، القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن تعيين فيصل عبدالعزيز البناي أميناً عاماً لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعيين عامر حسين محمد حسين الحمادي وكيلاً لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.(وام)