سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت، عمّان، بيروت، الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت سلطنة عمان، أمس الأربعاء، عن إنهاء إجراءات العزل العام في محافظة مسقط يوم غد الجمعة، فيما أعلنت عدة دول مثل الكويت ولبنان والأردن وفلسطين عن إعادة فتح المساجد وفق ضوابط، كما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أمس الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتباراً من الأحد المقبل، في حين واصل فيروس كورونا تراجعه في المنطقة وارتفاع نسب الشفاء عربياً.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أمس الأربعاء إن سلطنة عمان ستنهي يوم غد الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة.

ويأتي القرار في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من إبريل/‏‏‏‏‏نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كوفيد- 19 خلال اجتماعها أمس، أنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 في المئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتباراً من الأحد المقبل.

وأعلنت السلطنة، أمس، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلّ للحالات إلى 8373 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 38، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 2177 حالة.

وفي السعودية، تم تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا أمس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 78541.

كما تم تسجيل 2572 حالة تعاف، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 51022، في حين تم تسجيل 14 حالات وفيات ما يرفع الوفيات إلى 425.

إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن استئناف رحلاتها ابتداء من يوم الأحد المقبل.

الكويت: عودة الموظفين بالتدريج

ووضع اجتماع نيابي- حكومي، أمس، حضره رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية و23 نائباً و6 وزراء، النقاط الرئيسية لبدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء فترة الحظر الشامل السبت المقبل.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم: إن الاجتماع مع الجانب الحكومي كان بطلب من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لعرض الخطوط العريضة لخطة العودة للحياة الطبيعية الأسبوع المقبل، وقال: «إننا لا نتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء»، وأوضح أن الجانب الحكومي قدم شرحاً للتوجهات العامة على أن تبحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده اليوم الخميس.

وفيما أصدر ديوان الخدمة المدنية، أمس، دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولاً إلى العودة الكاملة، كشفت مصادر حكومية عن خطة الحكومة لإعادة فتح دور العبادة وتتمثل الاشتراطات الصحية والوقائية لإعادة فتح دور العبادة، في الاقتصار على أداء الفروض الخمسة وتجنب المصافحة وإغلاق أماكن الوضوء واستخدام السجادة الخاصة لكل مصل وعدم التجمع قبل وبعد الصلاة.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي عقد اجتماعات مع البنوك المحلية للاستعداد لعودة الأعمال في القطاع المصرفي، بشكل تدريجي وصولاً للتشغيل الكامل.

بدوره ،أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء 640 حالة ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 7946 حالة، فيما

تم تسجيل 692 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 23267 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات 175 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، تسجيل حالتي وفاة إضافة إلى 1740 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع بذلك

الحصيلة الإجمالية إلى 30 حالة وفاة و48847 إصابة، فيما تم تسجيل 1439 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 13283 حالة.

وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس، دراسة الحكومة توصيات لجنة مكافحة الأوبئة ب«فتح تدريجي» للقطاعات المغلقة بما فيها دور العبادة.

وأوضح أن التوصيات تشمل المساجد والكنائس والأندية الرياضية والمقاهي والمرافق العامة ابتداء من مطلع الشهر المقبل على مراحل أسبوعية مشدداً على عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص حتى الآن.

وأعلن جابر، عن تسجيل إصابتين جديدتين بإجمالي 720 حالة مقابل 7 حالات شفاء بإجمالي 466 متعافياً.

فتح المسجد الأقصى

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، تسجيل خمس إصابات جديدة بكورونا في بلدة «بيت أولا» بمحافظة الخليل ليرتفع عدد الإصابات إلى 613 إصابة.

وعادت الحياة الى طبيعتها، أمس، في الأراضي الفلسطينية؛ حيث استؤنف العمل في المؤسسات الحكومية وفتحت المحال التجارية أبوابها.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أمس، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتباراً من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية​ في لبنان إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس جماعة وصلاة الجمعة ابتداء من يوم غد الجمعة.

وكان لبنان،سجل أمس، 21 إصابة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1161 حالة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 692.

إصابة 3 من رموز نظام البشير

وأصيب 3 من قيادات نظام البشير المباد بكورونا في السجن والمسؤولون هم علي عثمان محمد طه وأحمد هارون وعبدالرحيم محمود حسين، وأعلن في الخرطوم أمس، عن وفاة مستشارة الرئيس الأوغندي، السفيرة نجوي قدح الدم متأثرة بفيروس «كورونا»،ووفقا لموقع «باج نيوز» فإن فريقاً ألمانياً جاء إلى الخرطوم للاهتمام بعلاجها لكن حالتها الصحية تدهورت بصورة مفاجئة،ما أدى إلى وفاتها.

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«أربيل» تحذر من تفشي الوباء

وحذر محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فرست صوفي، أمس، من تفشي فيروس كورونا في مدن الإقليم بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية،مستبعداً فرض حظر شامل مرة أخرى»

تونس: صفر إصابات جديدة

أعلنت تونس، أمس، أن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا لا تزال عند مستوى الصفر منذ الأحد الماضي.

وسجلت البلاد 1051 إصابة بما في ذلك 929 حالة شفاء و48 حالة وفاة.