مصر تقترب من ذروة «كورونا» مع توقعات بتراجع الإصابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



قال مسؤولون في وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، إن مصر تقترب من ذروة إصابات فيروس كورونا، مع توقعات ببدء تراجع الإصابات، نتيجة للإجراءات الحالية التي اتخذتها الحكومة، والمطبقة خلال أيام العيد، للحد من انتشار الفيروس، فيما تصدت الحكومة، ومجلس النواب، لمزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ومنها الأطباء، والأطقم الطبية.

وأكد محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي، والقائم بأعمال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الوزارة تتوقع أن تكون الفترة المقبلة، هي ذروة انتشار الفيروس،فيما توقعت نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بالوزارة ، حدوث انخفاض في أعداد المصابين، خلال الفترة المقبلة، على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خلال إجازة عيد الفطر.

من جهة أخرى، تصدت الحكومة، ومجلس النواب، لمزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ومنها الأطباء، والأطقم الطبية.

حيث نفى مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية،التي تديرها عناصر إخوانية، بشأن صدور تعميم منسوب بالكذب لوزارة الصحة، يطالب المصريين بعدم الذهاب إلى المستشفيات، عند الشعور بأعراض كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس ، في بيان، أن هذا التعميم المنسوب للوزارة غير صحيح، مؤكداً أن «الصحة» لم تصدر مثل هذا التعميم، الذي يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة، وذلك في إطار الحملات المحمومة لترويج الأكاذيب، وإثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة.

وفي الوقت نفسه، نفى صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب،ما بثته الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان ، عن وجود مشروع قرار أمام المجلس يقضي بمعاقبة أي طبيب يمتنع عن العمل أو يقوم بإضراب.



الفيروس يتسلل إلى المؤسسات الصحفية

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وفي تطور آخر، كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن وجود إصابات بكورونا في عدد من المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى ظهور إصابتين في وكالة أنباء الشرق الأوسط، و 4 إصابات في كل من الأهرام، ودار الهلال، و6 إصابات في مؤسسة الأخبار، وإصابة واحدة في كل من روز اليوسف، والشركة القومية للتوزيع، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس إغلاق مؤسسة دار الهلال لمدة أسبوعين.



خطة لإقامة الصلوات بالمساجد



على صعيد آخر، كشفت وزارة الأوقاف عن خطتها لإعادة إقامة الصلوات بالمساجد. وأوضحت أنها ستضع الخطة وفق الضوابط المحددة أمام لجنة إدارة أزمة كورونا،لمناقشتها الأسبوع المقبل.

كما أوضحت، أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه رئيسي القطاع الديني، وقطاع المديريات، باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد. على صعيد آخر، كشفت وزارة الأوقاف عن خطتها لإعادة إقامة الصلوات بالمساجد. وأوضحت أنها ستضع الخطة وفق الضوابط المحددة أمام لجنة إدارة أزمة كورونا،لمناقشتها الأسبوع المقبل.كما أوضحت، أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه رئيسي القطاع الديني، وقطاع المديريات، باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد. ضبط 5 آلاف مخالف للحظر



وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 5055 شخصاً خالفوا قرارات الخطر الشامل، وكذلك 2228 سيارة، و255 دراجة نارية، و138 مركبة «توك توك». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال هذه المخالفات.