لقـاحـات «كوفيد ـ 19» تواجـه مشكلـة نقـص المرضـى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل السباق العالمي المحموم؛ للسيطرة على وباء فيروس «كورونا»، يبدو أن الدول التي تخوض سباق إنتاج لقاح ضده تواجه مشكلة غير متوقعة، فيما ينصح الباحثون إلى حين توفر اللقاح بإجراء فحوص مختبرية، وتناول خلطة أدوية شافية، تمنع وقوع مضاعفات محتملة.

وأفاد موقع «بوي جينيوس ريبورت» المتخصص بالأخبار العلمية، أن الخبراء سيواجهون مشكلة «نقص عدد المرضى» الذين سيخضعون للتجارب السريرية في المراحل النهائية للقاح.

وأضاف: «كان مخططاً في البداية أن المراحل النهائية لتطوير اللقاح ستتزامن مع وجود عدد كبير من المرضى، وبالتالي إجراء اختبارات واسعة. المشكلة الآن أن عدد المرضى يتقلص يوماً بعد يوم».

وفي هذا الصدد، كان باحثون من جامعة «أكسفورد» يتوقعون أن يكون لقاحهم جاهزاً في سبتمبر المقبل؛ لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال تأخيره.

وستقوم أكسفورد بتلقيح 10 آلاف متطوع؛ حيث سيتلقى نصفهم اللقاح المرشح والنصف الآخر سيتعاطى علاجاً وهمياً.

لكن في حال عدم توفر عدد كافٍ من المرضى، فقد لا يتمكن الباحثون من معرفة ما إذا كان اللقاح فاعلاً في منع العدوى أم لا.

ومع ذلك، أوضح بوي جينيوس ريبورت: إن هذه البيانات لن تكون كافية لإصدار النتائج النهائية للحصول على موافقة الاستخدام والتوزيع.

موقف الصين

وتواجه الصين العائق ذاته، في وقت تختبر فيه 4 لقاحات ضد «كوفيد 19»، إلا أن السلطات تفكر في المضي قدماً في استخدام اللقاحات بحلول نهاية العام، حتى لو لم يتم الانتهاء من الاختبارات.

وقال رئيس مركز السيطرة على الأمراض في الصين غاو فو: إن اللقاحات المحتملة يمكن منحها لمجموعات معينة توجد في حالة الطوارئ، حتى لو لم تكن التجارب كاملة.

تجنب «العاصفة المناعية»

وينصح الباحثون إلى حين توفر عقار لمعالجة «كوفيد 19»، بإجراء فحوصات مختبرية، وتناول خلطة أدوية شافية تمنع وقوع مضاعفات محتملة.

خلطة الأدوية، تقوم على وصفة تشمل: دواء مضاداً للفيروسات، مع دواء مثبط المناعة وآخر مضاد للالتهاب.

والهدف من الوصفة ، هو تجنب ما يُعرف ب«العاصفة المناعية»، أي ردة الفعل المناعية الحادة التي تقتل المريض، وليس الفيروس نفسه. (وكالات)