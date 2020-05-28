استكمال تشكيلة الكاظمي مرهون بحسم «النفط» و«الخارجية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري، أمس الأربعاء، أن استكمال التشكيلة الوزارية مرهون بحسم مرشحي وزارتي النفط والخارجية، فيما اعتبر زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي، أن هناك مؤشراً خطراً على نية الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي الاستمرار حتى نهاية الدورة الانتخابية، في حين رأى رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، في الأزمة الاقتصادية الحالية فرصة للخلاص من الدولة الريعية.

وقال العميري: «إن الوزارات المتبقية في حكومة الكاظمي كان من المفترض أن تمرر قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن الاختلاف على بعض الأسماء المطروحة تسبب بتأخيرها»، لافتاً إلى أن «المشاورات السياسية مستمرة من أجل التوافق على أسماء تحظى بالمقبولية داخل البرلمان العراقي»، وأكد أن «الوزارات المتبقية ستمرر بعد عيد الفطر المبارك»، موضحاً أن «أسباب تأخر حسم الوزارات هي عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وزارتي النفط والخارجية»، وقال إن «وزارة النفط منحت لنواب محافظة البصرة لكي يختاروا شخصية من المحافظة المذكورة لمنصب وزير النفط ولم يتم الاتفاق على مرشح على الرغم من تقديم عدد كبير من الأسماء، فضلاً عن إصرار الكتل الكردية على منح وزارة الخارجية لفؤاد حسين، الذي كان وزيراً للمالية في حكومة عادل عبد المهدي».

ومن جهته، قال علاوي في تغريدة له: إن «التعيينات المبنية على المحاصصة‬ في الوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات، ومفوضيتها، مؤشر خطر على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار». وشدد علاوي على أن «هذا لن يسمح به أبناء شعبنا المطالب بالإصلاح وسيؤدي إلى الفوضى».

في غضون ذلك، ذكر الحكيم في بيان، أنه بحث مع علي عبد الامير علاوي وزير المالية الواقع المالي والاقتصادي والمعالجات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية التي يعانيها العراق، مشيراً إلى أن «العراق يحتاج إلى معالجات حقيقية لإنهاء ظاهرة الاقتصاد أحادي المصدر».

وأضاف أن «هذه الأزمة في أحد جوانبها فرصة للخلاص من الدولة الريعية وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة وبقية المصادر»، مشدداً على ضرورة أن «تكون معالجات الأزمة المالية بعيدة عن الضغط على أصحاب الدخل المحدود، وإعادة تبويب الصرف بما يتناسب مع المرحلة الحالية». ودعا الحكيم، إلى «إقرار قانون الموازنة وفق المتحقق من الموارد كي لا تكون السنة الحالية بلا موازنة مما يصعب استحصال الحسابات الختامية للدولة والعمل على تنظيم موازنة البرامج».

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الحكيم، إلى أهمية «الارتقاء بالبيئة الاستثمارية وإعادة النظر في القوانين ليكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار بكل أبعادها».