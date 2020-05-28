فرنسا: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا.. والجزائر تحذر من تدفق الأسلحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية، محذراً من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد،فيما حذرت الجزائر من أن التدفق الكبير للأسلحة نحو ليبيا بمثابة انتهاك صارخ للقرارات الدولية التي تحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد، في حين شدد خبراء ليبيون على أن تفعيل اتفاقيات الدفاع الليبية السابقة، أصبح ضرورة لمواجهة الغزو التركي.

وقال لودريان أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي: «هذه الأزمة تزداد تعقيداً. نواجه موقفاً تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى».

من جانبه ،قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في بيان له، أمس ، إن تدفق السلاح إلى ليبيا ساهم في تسليح مجموعات إرهابية أضحت تهدد أمن المنطقة.

وأعرب بوقادوم عن استعداد بلاده لاحتضان الحوار الليبي ومواصلة جهودها للمّ شمل الليبيين وتقريب وجهات النظر بينهم.

وشدد البيان، على أن «التدفق الكبير للسلاح إلى ليبيا يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية».

وانتقد البيان التدخلات الخارجية في ليبيا، مشيراً إلى أن «التطورات التي تشهدها ليبيا تؤكد تضارب الأجندات الإقليمية والدولية التي يبدو أنها لا تتفق إلا على إبقاء ليبيا في حالة فوضى».

وأضاف أن «الأجندات الخارجية تريد أن تجعل من ليبيا مسرحاً للحروب بالوكالة وساحة لتصفية الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي».

في الأثناء، شدد خبراء ليبيون على أن تفعيل اتفاقيات الدفاع الليبية السابقة، أصبح ضرورة لمواجهة الغزو التركي، ويجب على الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، الإسراع في تفعيلها، أو توقيع اتفاقيات جديدة.

وأكد الخبراء ل«العين الإخبارية» ضرورة دعم دول الجوار للجيش الليبي بكل الإمكانيات لمواجهة الإرهاب التركي، مشيرين إلى أن إرسال نظام أردوغان نحو 10 آلاف مرتزق ليس لاحتلال ليبيا فقط، بل لتمكين إرهابيي داعش من بناء خلافتهم المزعومة بمسمى آخر في إفريقيا.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إلى تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك لمواجهة الغزو التركي في ليبيا.

وقال حسن محمد حسن، المحلل السياسي الليبي: إن نظام داعش قرر اجتياح إفريقيا بمسمى جديد واختار ليبيا كمحطة رئيسية لما فيها من عمق استراتيجي في المنطقة، وأرضية خصبة وطبيعة ملائمة.

ويرى الخبير السياسي الليبي، علي سلامة العتباوي، أن المشروع التركي الإخواني في المنطقة الهدف منه إبقاء المنطقة العربية تحت وطأة الإرهاب الذي تصدره أنقرة إلى شمال إفريقيا.



إسقاط «انتحارية» من طراز «ألباغو»

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في الأثناء، أعلن الجيش الليبي أنه أسقط طائرة مسيرة تركية «انتحارية» من طراز «ألباغو»، حاولت أمس الأول الثلاثاء مهاجمة وحداته في محور عين زارة والكازيرما، جنوب العاصمة طرابلس، وعرض مشاهد لحطامها. واستعرض اللواء في الجيش الليبي، فوزي المنصوري، آمر محور عين زارة، في مقطع فيديو، أجزاء من حطام الطائرة المسيرة، مشيراً إلى أنها أسقطت أثناء محاولتها الهجوم على قواته جنوب طرابلس.

وتقول وسائل إعلام تركية إن طائرة «ألباغو» التركية المسيرة، تعرف باسم «الكاميكاز»، وقد دخلت الخدمة في الجيش التركي عام 2018، وسميت باسم الكاميكاز، نسبة إلى الطيارين اليابانيين الانتحاريين في الحرب العالمية الثانية.



تعاون عسكري بين الوفاق والحوثيين



وأكد المنصوري، أن ميليشيات حكومة الوفاق تتعاون عسكرياً مع ميليشيات الحوثي اليمنية، لمواجهة وحدات الجيش في طرابلس.

وأشار إلى أن تشكيلات الوفاق تستعمل الطائرات من دون طيار الانتحارية مثل تلك المستعملة في اليمن من الحوثيين، والتي استخدمت لاستهداف منشآت نفطية سعودية في وقت سابق، ما يؤكد وجود علاقة بين الحوثيين وحكومة الوفاق. (وكالات)