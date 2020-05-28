استمع

قادة الولايات المتحدة لم يؤيدوا يوماً حصول دول أخرى على أسلحة نووية. ومع ذلك، تمتلك الدول النووية التسع اليوم أكثر من 13 ألف سلاح نووي.

لم تعد هناك أسرار بشأن القنبلة الذرية. ومنذ مشروع مانهاتن الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية ( لصنع القنبلة الذرية )، حذر العلماء الذين شاركوا في المشروع من أن صنع هذه القنبلة «يكمن كلياً في تطبيق وتطوير معلومات معروفة عبر العالم».

واليوم، كل ما يتطلبه الانضمام إلى النادي النووي هو إرادة سياسية وموارد كافية.

ولهذا السبب سعى قادة الولايات المتحدة دائماً إلى وقف انتشار السلاح النووي. والمسألة لا تقتصر فقط على العمل لمنع «قوى شريرة» من الحصول على القنبلة، ولكنها كانت دائماً منع صنع القنبلة بحد ذاته.

والرئيس الأمريكي هاري ترومان، الذي أمر بقصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بقنبلتين ذريتين، لم يكن يريد أن يحصل الاتحاد السوفييتي، ولا حتى بريطانيا الحليفة، على القنبلة. كما أقر الكونجرس الأمريكي قانوناً يحظر مشاركة معلومات خاصة بصنع القنبلة مع أي دولة. ولكن ذلك لم يمنع السوفييت من إجراء أول تجربة نووية في عام 1949، ولا بريطانيا من تجربة قنبلتها في 1950.

كما أن الرئيس دوايت أيزنهاور سعى لوقف انتشار السلاح الذري، وقال في اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عام 1954: «في وقت قريب، حتى دول صغيرة يمكن أن يصبح لديها مخزون من هذه القنابل، وعندئذ سوف نكون في عالم مضطرب».

ولكن لم تلبث فرنسا أن انضمت إلى النادي النووي في 1960.

وواقع أن دولتين حليفتين لأمريكا امتلكتا القنبلة لم يكن تطوراً ساراً بالنسبة للرئيس جون كينيدي، الذي انتقد سلفه أيزنهاور لأنه لم يفعل ما يكفي من أجل وقف التجارب النووية وانتشار السلاح النووي. وحذر كينيدي من أن «عشر، أو خمس عشرة أو عشرين دولة، بما فيها الصين الشيوعية، يمكن أن تمتلك قدرات نووية بنهاية ولايتي».

ولكن لم يكن خصوم أمريكا هم الوحيدون الذين أثاروا قلق كينيدي. فمنذ العام 1958، كان تقرير استخباراتي سري قد حذر من أن 16 بلداً لديها برامج نووية، بما فيها السويد، والنرويج، وسويسرا، وألمانيا الغربية، وكندا، واليابان، والهند و«إسرائيل». واعتبر التقرير أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تحصل أي من هذه الدول على القنبلة.

وقد عمل كينيدي بجهد من أجل توقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية ( في 5 أغسطس/آب 1963 )، التي حظرت التجارب النووية في الجو، وتحت سطح البحار، وفي الفضاء الخارجي. وكان هدفه هو وقف سباق تسلح نووي ومنع انتشار السلاح الأكثر تدميراً الذي ابتكره البشر.

وهذه السياسة الأمريكية استمرت بعد كينيدي. وفي عام 1969، أبلغ هنري كيسينجر الرئيس ريتشارد نيكسون بأن «امتلاك «إسرائيل» أسلحة نووية لن يكون في مصلحتنا». وبعد ذلك، في العام 1974، عملت الولايات المتحدة من أجل منع كوريا الجنوبية من امتلاك السلاح النووي. وفي العام 1982، حذر الرئيس رونالد ريغان قائد باكستان الجنرال محمد ضياء الحق من أن سعي بلاده لامتلاك القنبلة «يشكل تهديداً خطيراً للعلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان» - وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تعتمد آنذاك على باكستان من أجل محاربة الوجود العسكري السوفييتي في أفغانستان.

ومرة تلو الأخرى، واجه رؤساء الولايات المتحدة إمكانية حصول دول حليفة وصديقة على السلاح النووي. وقد عارضوا ذلك دائماً، ولو أن معارضتهم هذه لم تكن دائماً قوية بما يكفي.

* باحث أمريكي في الأمن العالمي

- موقع «ريسبونسيبل ستيت كرافت»