حسن الرداد: أعشق المغامرة ولا أهرب من المنافسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس

يحرص الفنان المصري حسن الرداد على التواجد بين الكبار ويحصد دائماً بأعماله، سواء في السينما أو التلفزيون نصيباً معقولاً من النجاح يدفعه للاستمرار، ووصل في السنوات الأخيرة إلى مكانة تؤهله لاختيار موضوعات أعماله، ونافس في رمضان بمسلسل «شاهد عيان»، الذي قدم خلاله شخصية ضابط حراسات خاصة يتعرض لأزمات عديدة في عمله وحياته؛ وذلك في قالب إثارة وأكشن، وهو سعيد بالتجربة والمنافسة مع الكبار وينتظر عرض فيلمه الجديد «توأم روحي» مع أمينة خليل والذي يعود به للسينما الرومانسية

هو مهموم دائماً بفكرة التنويع ليثبت أنه صاحب موهبة دعمها بالدراسة وتعب لعدة سنوات قبل أن يصبح اسماً تنافس به شركات الإنتاج، وفي هذا اللقاء يتحدث عن «شاهد عيان» وما ينتظره في السينما، وما يخطط له في المرحلة المقبلة.

كيف وجدت ردود الفعل عن «شاهد عيان»؟

- الحمد لله، هناك قبول وحماس للمسلسل من الجمهور من فئات مختلفة، خاصة أنه مختلف ويدور في قالب إثارة وتشويق وأكشن، وكانت هناك ردود فعل جيدة قدرت تعبنا جداً كفريق عمل في هذا المسلسل.

ما الذي حمسك للتغيير هذا العام بعدما قدمت الكوميديا في «عزمي وأشجان» ثم في «الزوجة 18» في العامين الماضيين؟

- لأني مشغول دائماً بفكرة التنويع ولا أحب أن أحبس نفسي في قالب واحد، وبعد تجربة «حق ميت»، الذي غلب عليه التراجيديا والصراع النفسي والإنساني التي قدمته منذ سنوات كان لا بد أن أراهن على شكل جديد في التلفزيون وذهبت للكوميديا وقدمت «عزمي وأشجان»، ثم «الزوجة 18» وكان لا بد من التغيير هذا العام وتحمست لورق «شاهد عيان»؛ لأنه يقدمني في ثوب مختلف تماماً لم أقدمه من قبل.

شخصية الضابط تكررت كثيراً في الدراما.. فما الجديد في تركيبة «عمر شكري» التي لعبتها في المسلسل؟

- «عمر شكري» ضابط عمليات خاصة يتميز بشكل مختلف جسدياً ونفسياً ويتعرض في حياته الخاصة لأزمة عنيفة؛ بسبب موت زوجته، ويبحث عن قاتلها خلال الأحداث، وهو تركيبة مختلفة لم تقدم بهذا السيناريو من قبل.

هل تطلبت منك استعداداً خاصاً؟

- بكل تأكيد، كانت هناك تدريبات كثيفة قبل التصوير حتى أكون لائقاً جسدياً للشخصية، كما كانت هناك جلسات عمل كثيرة مع المؤلف، ومع المخرج محمد حماقي حتى أمسك بخيوط الشخصية على مستوى الأداء النفسي والداخلي، وهذا المسلسل من أكثر الأعمال التي تعبت فيها وبذلت جهداً كبيراً، خاصة أن التصوير كان في ظروف استثنائية أيضاً؛ بسبب «كورونا» وكل فريق العمل بذل جهداً خرافياً لخروج العمل بشكل لائق.

مهمة المخرج

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ألم تغامر بتقديم هذا العمل الصعب مع مخرج يقدم تجربته الأولى في الدراما؟

- أعرف محمد حماقي منذ فترة، وهو كان مساعداً للمخرج محمد ياسين في الجزء الأول من مسلسل «الجماعة»، وأخرج فيلم «أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي مؤخراً، وهو مخرج متمكن وأنا أعشق دائماً تلك المغامرات مع المخرجين الجدد وقدمت مع خالد الحلفاوي أول تجاربه في فيلم «زنقة الستات»، وصار من أهم مخرجي الكوميديا في مصر، كما قدمت مع المخرج فاضل الجارحي مسلسل «حق ميت» في أولى تجاربه وحقق نجاحاً.

هل شاركت في اختيار فريق العمل معك في مسلسل «شاهد عيان»؟

- أشارك بالرأي لكني أحترم أن تلك مهمة المخرج، ولكني أشعر بالسعادة بالعمل مع فريق رائع ضم الفنانة بسمة وهي نجمة مهمة وممثلة قوية كذلك هنا شيحة بحضورها القوي والموهوب ووليد فواز ومحمد لطفي.

هل المنافسة وسط الكبار في رمضان تمثل لك هاجساً؟

- بالفعل، هناك قلق دائم من المنافسة في رمضان مع وجود أسماء الكبار وهذا العام تواجد الزعيم عادل إمام وغادة عبدالرازق ومحمد رمضان وأمير كرارة وياسر جلال، وباقي النجوم والنجمات الذين تعود الجمهور حضورهم في السنوات الأخيرة، وأنا أفهم أن التواجد في شهر رمضان تحديداً له حساباته ونجاح عمل رمضاني وسط الكبار إنجاز كبير لأي فنان؛ لذلك أبذل جهداً أكبر في العمل وأحرص على التواجد، وأنا أعشق المنافسة ولا أهرب منها.

تجربة الكوميديا

هل تحقق لك في فيلم «توأم روحي» عنصر الاختيار بعدما ثبتّ أقدامك على ساحة السينما أيضاً؟

- حرصت في هذا الفيلم على العودة للشكل الرومانسي الكوميدي الخفيف بعد تجربة الكوميديا في فيلم «عقدة الخواجة»، وإلى حد كبير أحرص على اختيار الموضوع المختلف والسيناريو المتميز، وكانت لي اقتراحاتي فيما يخص أبطال العمل وسعدت بلقاء أمينة خليل لأول مرة في عمل فني كذلك عائشة بن أحمد، وصارت هناك ثقة متبادلة بيني وبين المنتج أحمد السبكي بعد تجاربنا العديدة فهو ينحاز لي كفنان، وأنتظر توقيت العرض وثقتي كبيرة في خبرة الشركة في اختيار الوقت المناسب للعرض وشكل الدعاية للفيلم وكل ما يخص العملية الإنتاجية.

هل تهتم بالنقد الفني لأعمالك أيضاً؟

- بكل تأكيد، لا بد أن أهتم وأتعلم من النقد الذي يستهدف تصحيح أخطائي، فأنا لا أدعي أنني وصلت للقمة، ومهم جداً أن أقف على آراء النقاد المتخصصين والمهمين إلى جانب رأى الجمهور وأنا مرتاح إلى حد كبير؛ لوجود تقدير دائم للجهد الذي أبذله في أعمالي من النقاد وعدم استسهالي، كما أن النجاح الجماهيري والإيرادات تعطي دفعة وتزيدني إحساساً بالمسؤولية في اختياراتي المقبلة.