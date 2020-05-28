شكرا لقرائتكم خبر عن حبّة الرمل ليست جبلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ألا يشعر المرء بالخجل وهو يطرح هذه المسألة؟ لكن السكوت لا يخلو من الخرس الشيطاني. عيب الكلام في هذا الموضع، أن الموضوع وضيع. أقلام الأمّة التي يجب أن تكون سيوفاً للحق، ليس فخراً لها أن يلمع بارقها على قلامات أظفار. «عشنا وشفنا» كائنات مجهرية تعلن زهوها بعدم الانتماء إلى الأمة العربية، وأخرى تتبرأ من القضية الفلسطينية وفلسطين، وثالثة تتباهى بأن أركان الإسلام وفرائضه لا تعدو أن تكون حريات فردية، ومنهم من يطير فرحاً بتهنئة رئيس أوزار الاحتلال ويغني له بالعبرية، ويأتي المسخ الانسلاخي والخزي غداً وبعد غد بما لا تعلمون، إلى حين.

لكن، مهلاً، فعلى الشعوب العربية أن تدرك أن علة العلل وداء الأدواء، هو النظام العربي الذي لم يقدّر العالم العربي حق قدره، وترك تنميته الشاملة خراباً سراباً، وتربيته وتعليمه صفراًَ قفراً، وبحثه العلمي أحلاماً أوهاماً، ودفاعه انهيار مناعة، واقتصاده اندثار زراعة وصناعة. أليس النظام العربي هو المسؤول عن تخلف أكثر من 90% من الخريطة العربية حتى عن الدول التي لا تعد في صفوف المراتب الأولى؟ لو نشأ أولئك الذين هم هجاء لأنفسهم، في عالم عربي لا تجرؤ يد على رفع إصبع في وجهه، لما شعروا بالضآلة أمام من ينتهك حرماتهم، ويسوم مقومات هويتهم الخسف والهوان. هم ضعاف النفوس والشخصية أصلاً، ولكنهم شبّوا ترعرعوا في مناهج «تضوى بها الأجسام»، وتتردى بها الأفهام، وعاشوا في أنظمة تصيب الناس بهشاشة العظام.

النظام العربي هو الذي خضع للمعادلة المهزلة أن تكون الخلية الدخيلة متفوقة عسكرياً على مجموع الدول العربية مجتمعة. أمّا علمياً وتقانياً، بناء على البحث العلمي، فالمصيبة أعظم. هل موازين القوى في العالم هي التي أكرهت العرب على عدم محو الأمية؟ هل «المجتمع الدولي» الظالم المنحاز بغطرسة هو الذي قطع دابر العمل العربي المشترك؟ نثريات الاستلاب وعقدة الخواجة، لا تساوي حبة رمل في الصحراء الكبرى، ومع ذلك فإن ماكنة الإعلام المغرض الجبارة، تسلط العدسات المكبرة على حبة الرمل فتبدو أكبر من سلسلة جبال الهيمالايا. فليحاول أحد المساس بحبات الغبار الملوثة، سيصرخ «المجتمع الحرّ»: واحرّيتاه، وارأياه، وتعبيراه!

لزوم ما يلزم: النتيجة السحرية: آخ، لو استيقظ مارد العمل المشترك من رقدة العدم.

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