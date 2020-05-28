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وزارة الصحة السودانية تنعى طبيبا توفى بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الصحة السودانية الدكتور مصطفى إبراهيم، استشارى القلب والشرايين في مستشفى القلب بود مدني (في ولاية الجزيرة وسط السودان) والاستاذ بجامعة الجزيرة، الذي وافته المنية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية - في بيان الأربعاء، أن الدكتور مصطفى إبراهيم توفي جراء اصابته بفيروس كورونا.

وسجل السودان ٤١٤٦ حالة إصابة بالفيروس، بينها ١٨٤ وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى ٥٨٨ شخصا.

وقالت النيابة العامة فى السودان، الأربعاء، إن ثلاثة على الأقل من كبار أعضاء نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المسجونين أصيبوا بفيروس كورونا، وأطلق السودان سراح أكثر من 4000 سجين فى مارس، كإجراء احترازى لمنع انتشار المرض فى السجون. وسجلت السلطات 4146 إصابة بفيروس كورونا و184 حالة وفاة.

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غير أن الحساسيات السياسة، أدت إلى استمرار حبس كل من سجنوا بسبب جرائم ارتكبت فى إطار إدارة الرئيس السابق الذى أطيح به فى انتفاضة قبل نحو عام.

 

من بين هؤلاء، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وهما مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم مزعومة فى إقليم دارفور. وقالت النيابة العامة إنهما أصيبا بفيروس كورونا.

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