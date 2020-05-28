شكرا لقرائتكم خبر عن عقب عودة الصلاة بالمساجد.. تداول رسائل توعوية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق المراسلات الأشهر “واتساب” رسائل توعوية بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بفيروس كورونا، عقب إعلان وزارة الشؤون الإسلامية فتح المساجد في أنحاء المملكة –ماعدا مكة المكرمة- لأداء صلاة الجمعة والجماعة.

وحث رواد التواصل الاجتماعي على ضرورة الالتزام بعدة إجراءات لحماية صحة المصلين بالمساجد من الإصابة بالفيروس من خلال إحضار سجادة الصلاة إلى المسجد عند كل صلاة، مع ضرورة ارتداء لبس الكمامة الطبية والقفازين.

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ونصحوا كذلك بتأدية، السنة الراتبة القبلية والبعدية في المنزل، ورفع المصاحف من المساجد مؤقتاً بناءً على توجيهات الجهة المسؤولة، مع ضرورة إحضار المصحف من المنزل للقراءة في المسجد أو عبر التطبيقات.

ومن ضمن تطبيقات المصحف التي ينصح بتحميلها على الهاتف الذكي هو التطبيق الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، الذي يحوي العديد من الخصائص والمزايا، وهذا رابط تحميل التطبيق على متجر “جوجل بلاي” (اضغط هنا) ،و لمستخدمى “أب ستور” (اضغط هنا) .

ونبه رواد التواصل الاجتماعي بالالتزام بهذه الإجراءات تفاديا لتسجيل إصابات جديدة عقب فتح المساجد، قد تؤدي إلى غلقها مرة أخرى.