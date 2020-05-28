شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. بدء التقديم على مبادرة دعم المواطنين في «توجيه المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن بدء التقديم على مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات عبر تطبيقات نقل الركاب.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع ومعرفة المزيد حول الفئة المستهدفة والشروط وكذلك التقديم على المبادرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت الهيئة أن الفئة المستهدفة هي الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فايروس كورونا الجديد.

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الاشتراطات:

– أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م.

– عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.