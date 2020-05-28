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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير وليد بن طلال يشارك حفيداته الخمس اللعب في العيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
قرر الأمير الوليد بن طلال مشاركة متابعيه مقطعا طريفا له أثناء قضاء العيد مع حفيداته الخمس وهو يشاركهن بعض الألعاب.
وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه الأمير الوليد، عبر حسابه “تويتر” وهو يركب “السيكل” ويلعب كرة القدم مع إحدى حفيداته، ويجري وراء أخرى ويلهو معها.
وكشف المقطع حفيداته وهن يؤدين صلاة العيد جماعة ثم تشاركن في لعبة الفريرة ومارسن السباحة وركوب الدراجات.
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