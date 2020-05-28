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الجيش اليمنى يصد هجوماً شرق صنعاء ويعلن مقتل 11 حوثياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أنه ما لا يقل عن 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، وجرح آخرون بنيران الجيش اليمني في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن الجيش الوطني كسروا هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرون.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وعدم التزامها بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء .

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