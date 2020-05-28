شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: مهاجرون ينزلون على ساحل بغرب ليبيا بعد إنقاذهم من البحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن 90 مهاجرا على الأقل، كانوا أعيدوا إلى ليبيا بعد إنقاذهم فى عرض البحر المتوسط لدى محاولتهم العبور إلى أوروبا، نزلوا فى مصراتة، اليوم الأربعاء بعد أن أمضوا ليلتين على متن سفينة.
وقال فيدريكو سودا رئيس مكتب المنظمة فى ليبيا، إن سفينة تجارية ترفع علم البرتغال أنقذت المهاجرين وأعادتهم إلى ليبيا .
كانت إيطاليا، وهى أحد المقاصد الرئيسية للمهاجرين المغادرين من ليبيا، قد أعلنت الشهر الماضى أن موانئها غير آمنة بالنسبة للمهاجرين بسبب تفشى وباء كورونا.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الاثنين، إن خفر السواحل الليبى أوقف نحو 400 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط خلال اليومين السابقين.
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