شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح باستخدام تطبيق «مصحف المدينة» لمكافحة كورونا.. رابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مستخدمو تطبيق “واتساب” رسائل توعوية تحمل نصائح باستخدام تطبيق “مصحف المدينة النبوية”، في استجابة مجتمعية لتوجيهات وزارة الصحة بتفعيل القراءة من المصاحف الإلكترونية بالمساجد بدلاً من المصاحف الورقية، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا.

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وكان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، قد أصدر، في وقت سابق،النسخة المحدَّثة من تطبيق “مصحف المدينة النبوية”، التي تحمل العديد من الخصائص والتطويرات.

ويمتاز تطبيق مصحف المدينة النبوية في نسخته المحسنة بخصائص تُيسر استخدامه لكافة الأعمار ، كما تتميز النسخة الجديدة بالجودة والدقة عالية الوضوح.

ويمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد من خلال “جوجل بلاي” عبر هذاالرابط، كما يمكن تحميله للأجهزة العاملة بنظام (IOS) من خلال “أبل ستور” عبر هذاالرابط .