شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. اصطدام مروع على الطريق السريع بسبب «الهاتف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في أحد الطرق السريعة بالمملكة، حيث ارتطمت سيارة مسرعة بأخرى من الخلف. وعلق رواد مواقع التواصل بأن السبب في الحادثة هو استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة ، مما عرض حياة الآخرين للخطر.

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