شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لضبط الساعة البيولوجية بعد رمضان وإجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، بالتدرج والتكيف للانتقال من رمضان حيث الصوم والسهر إلى الحياة الطبيعية حيث الدوام والإفطار.

وقال الخضيري في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التنقل من نظام حياتي إلى نظام آخر كالانتقال من رمضان (الصوم والسهر) إلى شوال حيث الإفطار والعودة للدوام يتطلب إعادة ضبط للساعة البيولوجية للجسم، وهذا يحتاج للتدرج والتكيف”.

وأضاف الدكتور فهد الخضيري “كما أن كتابة أهدافك في الليل من أهم ما يعينك على الإنجاز في النهار، ويحفز عقلك الباطن بالرسائل الإيجابية”.