شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: تسهيل مغادرة 450 ألف معتمر خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تسهيل إجراءات عودة 450 ألف معتمر إلى ديارهم، وذلك ضمن جهودها خلال جائحة كورونا.

كما أنهت الوزارة إجراءات مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال 5 أيام منذ قرار تعليق الرحلات الجوية في المملكة، ومغادرة أكثر من 1500 معتمر كانوا عالقين في المملكة بسبب إغلاق الأجواء في شهر أبريل بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية.

كما مكنت الوزارة 40 ألف معتمر كانوا متواجدين في المدينة المنورة من القدوم إلى مكة المكرمة لإنهاء أداء نسكهم، و استضافة 2000 معتمر ممن لم يستطيعوا العودة إلى ديارهم بسبب إغلاق الرحلات الجوية.