شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «حقوق الإنسان» بشأن لائحة تنظيم العمل داخل المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الأنظمة السعودية ألزمت أصحاب الأعمال بإصدار لائحة لتنظيم العمل داخل المنشآت، وفق النموذج المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في هذه المنشآت.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذه اللوائح يجب أن تتسم بالوضوح والشفافية، وتحمي مختلف الأطراف، على أن توضع في مكان واضح داخل المنشأة.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان، في بيانها، أنه يجوز تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية بما لا يتعارض مع النظام.