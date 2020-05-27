شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يحدد ضوابط عودة «قوارب النزهة» للعمل من جديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حساب “حرس الحدود” على موقع ” تويتر” البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر، بالعودة للعمل خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 شوال، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأضاف “حرس الحدود” أنه لابد ألا يزيد عدد ركاب قارب النزهة (فئة 10 أمتار) عن شخصين بخلاف قائد الواسطة، مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً.