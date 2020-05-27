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الألمان يقاومون أزمة فيروس كورونا بالقهوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

الألمان يقاومون أزمة فيروس كورونا بالقهوة

متابعات_ الخليج 365

ازداد معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في ظل أزمة كورونا رغم إغلاق المقاهي والمطاعم.

 

وأعلن الاتحاد الألماني للقهوة، الأربعاء، أن استهلاك القهوة في البلاد خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين زاد بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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وأوضح الاتحاد أنه في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%، حسب الوكالة الألمانية.

 

وقال هولجر برايبيش، الرئيس التنفيذي للاتحاد، إنه يجوز "تصنيف القهوة بأنها مقاومة للأزمة، خاصة بعد زيادة استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%.

 

وكان معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في عام 2019 بلغ 166 لترا لكل شخص، بزيادة لترين مقارنة بعام 2018، وبحسب الاتحاد، يعادل هذا زيادة بمقدار نحو مليار فنجان.

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