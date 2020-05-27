السفير الروسي يؤكد تقييم موسكو العالي لدور الجزائر في تسوية الأزمة الليبية

الجزائر- سبوتنيك. وقال بيليايف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم، في تعليقه على تعاون البلدين في مسألة الأزمة الليبية: "في موسكو نقدر دور الجزائر في تسوية الأزمة الليبية ونحن مهتمون في دعم الحوار المكثف حول هذه القضية على أصعدة مختلفة".

© AFP 2020 / Farouk Batiche

وأضاف السفير الروسي بأنه "في كلا العاصمتين، دافعوا باستمرار عن إنهاء مبكر للمواجهة بين الأشقاء في ليبيا، واستئناف فوري للمحادثات الليبية، بهدف إيجاد حل للأزمة الممتدة، والذي يناسب الليبيين أنفسهم، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد".

كما لفت السفير إلى أن روسيا تنظر إلى الجزائر كأحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذا في أفريقيا وشمالها والشرق الأوسط.

وفي المجال ذاته، أشار السفير إلى أنه لدى روسيا والجزائر "مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية".

وخلص بيليايف، بقوله، إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين".

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يذكر أن الجيش الوطني الليبي ينفذ، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج.

وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، أن التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد جاءت بعد تقديم أنقرة لخدمات استشارية وتدريبات لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا ستستمر في مساهمتها من أجل تسوية النزاع في ليبيا، والبحث عن سبل للخروج من الأزمة العميقة للغاية التي تعاني منها هذه الدولة العربية.