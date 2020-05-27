الجزائر- سبوتنيك. وقال بيليايف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم، في تعليقه على تعاون البلدين في مسألة الأزمة الليبية: "في موسكو نقدر دور الجزائر في تسوية الأزمة الليبية ونحن مهتمون في دعم الحوار المكثف حول هذه القضية على أصعدة مختلفة".
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كما لفت السفير إلى أن روسيا تنظر إلى الجزائر كأحد اللاعبين الأساسيين والأكثر نفوذا في أفريقيا وشمالها والشرق الأوسط.
وفي المجال ذاته، أشار السفير إلى أنه لدى روسيا والجزائر "مواقف قريبة وحتى متطابقة في القضايا الدولية الأساسية".
وخلص بيليايف، بقوله، إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين".
يذكر أن الجيش الوطني الليبي ينفذ، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج.
وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، أن التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد جاءت بعد تقديم أنقرة لخدمات استشارية وتدريبات لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا ستستمر في مساهمتها من أجل تسوية النزاع في ليبيا، والبحث عن سبل للخروج من الأزمة العميقة للغاية التي تعاني منها هذه الدولة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي يؤكد تقييم موسكو العالي لدور الجزائر في تسوية الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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