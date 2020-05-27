بعد استهداف "رئاسة الأركان" اليمنية… الكشف عن مصير وزير الدفاع ورئيس الأركان

ونقلت بوابة اليمن "الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، على لسان المصدر أن "مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم لـ"حزب الإصلاح" اقتحموا قاعة الاجتماعات بعد حدوث الانفجار الصاروخي مباشرة، وباشروا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الفريق بن عزيز وعدد من الضباط المرافقين له".

© REUTERS / Ali Owidha

وتسببت العملية "الإرهابية" في مقتل نجله النقيب فهد وعدد من الضباط التابعين له، وإصابة رئيس هيئة الأركان بإصابات بليغة، دخل على أثرها في غيبوبة وتعرض لنزيف حاد في منطقة الدماغ.

وأشار المصدر إلى إن ميليشيا "حزب الإصلاح" سبق وأن نسقت مع "الحوثيين" ورفعت الإحداثيات عن مكان اجتماع قيادات الجيش الوطني، بهدف اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمن، لافتا إلى أن وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية المحسوبة على "ميليشيا الإخوان" لم يصابوا بأي أذى، وأن الأخبار التي روج لها بعض المواقع الإخبارية حول إصابتهم في الحادثة مفبركة، وليس لها أساس من الصحة.

وأضاف المصدر - الذي لم ذكر اسمه ـ أن "ميليشيا الإخوان" خططت لاغتيال رئيس هيئة الأركان العامة، بعد اتهامهم له بالعمل لصالح المشروع الإماراتي في اليمن، ومن داخل صفوف الجيش الوطني.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن مصير وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، ورئيس الأركان اللواء صغير عزيز وعدد من كبار قادة الجيش، بعد مقتل مجموعة من الضباط والجنود بقصف صاروخي "حوثي".

ونقلت الوكالة نفسها في تقرير آخر، عن المصادر العسكرية نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان والقادة العسكريين اليمنيين من القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر "صحن الجن" في مأرب، أثناء اجتماع قيادة الجيش، مساء أمس الثلاثاء.

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وحسب المصدر، فإن الصاروخ الذي سقط على مقر الوزارة في معسكر "صحن الجن" أودى بحياة سبعة جنود من حراس قيادة الجيش، بينهم "النقيب فهد صغير عزيز" نجل رئيس الأركان.

ويشار إلى أنه قتل 8 ضباط وجنود من الجيش اليمني، بينهم نجل قائد عسكري بارز، مساء أمس الثلاثاء، في قصف صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب.

وأكد المصدر أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين بينهم 3 ضباط - حتى مساء أمس الثلاثاء.

على جانب آخر، قالت جماعة "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على محافظتين شمالي اليمن.

وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غربي وشمال غربي مأرب.