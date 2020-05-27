قناة: عملية إسرائيلية في السودان لإنقاذ حياة "مهندسة" العلاقات السرية

وأفادت القناة "13" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه أجريت عملية سرية إسرائيلية، الاثنين الماضي، في السودان لإنقاذ حياة مواطنة سودانية، تدعى نجوى قدح الدم، التي عرفت بـ"مهندسة العلاقات بين إسرائيل والسودان"، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وذكرت القناة العبرية أن طائرة صغيرة أقلعت من مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الاثنين الماضي، بهدف إنقاذ حياة نجوى قدح الدم، المستشارة السياسية للرئيس الأوغندي، موسيفيني، والمعروفة بقربها من دوائر السياسة السودانية، والتي وصفتها القناة بأنها "مهندسة العلاقات بين إسرائيل والسودان".

ولفتت القناة إلى أنه كان من الممكن أن تبقى الرحلة الإسرائيلية سرية، إلا أن مسارها الاستثنائي التقطته رادارات تطبيقات المراقبة في الإنترنت ما أثار اهتمام الكثيرين في إسرائيل والسودان.

وزعمت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عبر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أنه تحدث هاتفيا مع الزعيم السوداني عبد الفتاح البرهان، وهنأه بعيد الفطر، وتحدث معه عن تقوية العلاقات بين البلدين، ومناقشة الوضع الصحي للدبلوماسية السودانية، نجوى قدح الدم.

ولفتت القناة إلى أن قدح الدم توفيت بسبب فيروس كورونا، لكنها نوهت إلى أنها من بدأت في نسج العلاقات السرية التي أدت إلى اللقاء بين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، في فبراير/شباط الماضي، في مدينة عنتيبي في أوغندا.