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قفزة ضخمة... إصابات كورونا في مصر تقترب من 20 ألف بعد تسجيل أعلى معدل منذ ظهوره

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© AFP 2020 / GERARD JULIEN

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد "تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ5205 متعافين".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة".

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