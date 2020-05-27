روسيا والسعودية تتفقان على توثيق التعاون في سوق الطاقة

موسكو / الخليج 365



اتفقت روسيا والسعودية، الأربعاء، على توثيق التعاون في سوق الطاقة العالمية، التي تشهد تقلبات حادة منذ مارس/ آذار الماضي، دفعت ببرميل نفط برنت صوب أدنى مستوياته منذ نهاية تسعينات القرن الفائت.



وقال الكرملين في بيان اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفق في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على زيادة التعاون لتحقيق الاستقرار لسوق الطاقة.



وذكر أن الجانبين اتفقا على ضرورة تنفيذ كامل لاتفاقية خفض إنتاج النفط لتحالف (أوبك+) الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بخفض 9.7 ملايين برميل يوميا.



ورغم تحسن أسعار النفط حاليا لمتوسط 35 دولارا للبرميل، مقارنة مع 15 دولارا، الشهر الماضي، إلا أن تخمة المعروض العالمية ما تزال تضغط على صعود الأسعار.



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وسجل الطلب على الخام، الشهر الماضي، أسوأ أداء منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، بتراجع الطلب بمقدار 29 مليون برميل يوميا، ناتج عن تبعات تفشي جائحة كورونا.



والشهر المقبل، يعقد تحالف (أوبك+) اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث اتفاق خفض الإنتاج، وخطوات زيادة الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.

في وقت سابق الأربعاء، توقعت وكالة الطاقة الدولية، ​تراجع ​الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، أو نحو 400 مليار دولار خلال 2020، بسبب تداعيات كورونا.

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