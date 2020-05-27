الجزائر تعلن استمرار علاج مصابي كورونا بعقار "كلوروكين"

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الأربعاء، أنها مستمرة في استخدام بروتوكول "هيدروكسي ـ كلوروكين" لعلاج مصابي فيروس كورونا، مشددة على أنها لم تسجل أي أعراض جانبية.
وهذا هو أول تعقيب رسمي من السلطات على إعلان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، تعليق تجارب على استخدام "كلوروكين" في علاج مصابي كورونا، مؤقتا، بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة".
وقال عضو لجنة وزارة الصحة لمتابعة الوباء محمد بقاط، للوكالة الرسمية للأنباء، إن "الجزائر مستمرة في علاج المصابين بالفيروس بعقار الكلوروكين".
وتابع: "لم نلاحظ أي إشكال في استخدامه، ولم نسجل أي أعراض جانبية لدى المرضى الذين تناولوه".
وشدد بقاط، على أنه يتم استخدام العقار "في إطار علمي، مع ضمان متابعة دقيقة للمرضى تتواصل حتى بعد إعلان شفائهم".
وسجلت الجزائر، حتى الأربعاء، 8 آلاف و857 إصابة بالفيروس، بينها 623 وفاة، و5 آلاف و129 حالة تعافٍ.
وأفادت وزارة الصحة، الأربعاء، بأن عدد الحالات التي تخضع للعلاج ببروتوكول "هيدروكسي ـ كلوروكين" بلغ 15 ألفا و743، وتشمل حالات مؤكدة وأخرى مشتبه بإصابتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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