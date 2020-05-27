السودان يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن السودان، الأربعاء، توقيعه مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ "حزمة برنامح السفر لمكافحة الإرهاب"، بتكلفة تبلغ 45 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية وصلت " الخليج 365" نسخة منه.

ووفق البيان، وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني السفير عمر محمد أحمد صديق المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، فيما وقعها عن الأمم المتحدة فالدمير فيرنكوف وكيل الأمين العام رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.

وأوضح البيان، أن التوقيع جاء في احتفال جرى عبر نظام تقنية الفيديو كونفرنس، للشروع في تنفيذ حزمة برنامج السفر.

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وأشار إلى أن "الغرض الرئيس من مذكرة التفاهم هذه هو توفير إطار يحدد نطاق وأشكال التعاون بين الجانبين".

واعتبر البيان، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل "بداية لتنفيذ مشروع كبير ومتكامل في مجال الطيران المدني والسفر عموماً لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "التكلفة التقديرية لحزمة المساعدات الفنية التي ستقدم للسودان من أجهزة ومعدات وبرنامج حاسوبي متخصص، وبرامج تدريب، ورفع قدرات تبلغ ما يقارب الـ 45 مليون دولار" .

وبحسب الأمم المتحدة، فإن "برنامج السفر في مجال مكافحة الإرهاب" مخصص لبناء قدرات الدول الأعضاء على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، والكشف عنهما والتحقيق فيهما عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجلات أسماء الركاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.