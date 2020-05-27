"ميدل إيست آي": اعتقال ابني ضابط سعودي سابق لإعادته للمملكة

لندن / الخليج 365



كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأربعاء، عن اعتقال السلطات السعودية ابني ضابط الاستخبارات السابق سعد الجبري، المقيم في كندا خوفا على حياته.



ويحاول الجبري، مقاومة ضغوط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعودة إلى المملكة، بعد فراره إلى كندا عام 2017 وطلبه اللجوء هناك، قبل عزل رئيسه السابق محمد بن نايف من ولاية العهد على يد بن سلمان.

ونقل الموقع البريطاني عن عضو بعائلة الجبري، لم تسمه، قوله إن السلطات السعودية تحتجز ابن الأخير وابنته "رهائن" منذ مارس/ آذار الماضي.



وأوضح "ميدل إيست آي" أن عمر الجبري (21 عاما) وأخته سارة (20 عاما)، تم اقتيادهما من منزلها فجر 16 مارس الماضي، في محاولة من السلطات لفعل أي شيء "لإعادة والدهما إلى البلاد".

وفي السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان الثلاثاء الماضي، إنه بعد اعتقال السلطات السعودية محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، الأخ الأصغر للملك سلمان، في وقت سابق من العام الجاري، "تم اعتقال أبناء الجبري، في محاولة لإجباره على العودة إلى الرياض".

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وأضافت المنظمة الحقوقية (مقرها نيويورك)، أن السلطات السعودية جمدت أيضا حسابات الأبناء المصرفية، وصادرت أصولهم المالية بعد أن غادر والدهما البلاد عام 2017.



فيما لم تؤكد السلطات السعودية هذه الاعتقالات، ولم تصدر أي بيانات بشأنها.



وبحسب نيويورك تايمز، احتفظ الجبري بعلاقات جيدة مع مسؤولين استخباريين أمريكيين وبريطانيين.



كما ولعب دورا في حرب المملكة على تنظيم "القاعدة"، وحماية منشآت النفط السعودي من هجماته.



والخميس الماضي، نقلت الصحيفة عن ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق بروس ريدل، قوله إن الداخلية السعودية بحكم جهازها الرقابي القوي، لديها معلومات وأسرار بعضها يتعلق حتى بأفراد الأسرة الحاكمة.

وبينما يعتقد مسؤولون غربيون أن إطلاع الجبري على معلومات وأسرار مهمة، بعضها يتعلق بأفراد الأسرة الحاكمة، هو سبب ملاحقته، أشارت "نيويورك تايمز" إلى اتهام الرياض له بالفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.