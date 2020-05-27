استشهاد جندي تركي جراء إنفجار في إدلب

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استشهاد جندي تركي في إنفجار مجهول السبب، وقع خلال إجراء دورية لمراقبة الطرق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إنفجارا لم تعرف أسبابه حتى الآن تسبب في استشهاد جندي خلال إجرائه دورية لمراقبة الطرق في إدلب.
وأضاف البيان أنه "عقب تعرض الجندي للإصابة جرى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، ورغم الجهود لإنقاذه إلا أنه استشهد متأثرا بإصابته".
وترحمت الوزارة على الشهيد، وتمنت الصبر لذويه وللقوات المسلحة والشعب التركي.
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