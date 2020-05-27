"التحرير" الفلسطينية تؤكد "الانفكاك" من الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

شددت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، على "انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، احتجاجا على توجه تل أبيب نحو ضم أراض فلسطينية.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها "تؤكد التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع المنعقد في 19 مايو/ أيار الجاري، بأن المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل".

وشملت أبرز قرارات عباس، آنذاك، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع إسرائيل، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كفاحه، وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

وتأسست منظمة التحرير عام 1964، لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

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وفي 1993، قام رئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، آنذاك، ياسر عرفات بالاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس وزرائها حينها إسحاق رابين، في المقابل اعترفت الأخيرة بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

ونتج عن ذلك تأسيس سلطة حكم ذاتي فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تُعتبر من نتائج اتفاق أوسلو بين المنظمة وإسرائيل.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/ تموز المقبل، تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة، وسط رفض عربي ودولي.

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