السودان.. البرهان ينعي "مهندسة" لقائه بنتنياهو

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، وفاة السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة بالمجلس، والمعروفة إعلاميا بـ"مهندسة" لقائه مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأوضح المجلس في بيان إن "البرهان ونائبه محمد دقلو (حميدتي)، وأعضاء المجلس، يحتسبون عند الله السفيرة قدح الدم، المستشارة بالمجلس (ذاته) التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم (الأربعاء)"، دون ذكر سبب الوفاة.

وأكد البيان أن قدح الدم، "قدمت حياة حافلة بالعطاء الوطني وأسهمت بدور مقدر في تعزيز علاقات السودان الخارجية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وسائل إعلامية محلية، بوفاة قدح الدم، التي تعمل أيضا مستشارة للرئيس الأوغندي يوري موسفيني، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

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وقالت تلك المصادر، منها صحيفة "السوداني"، وموقع "أخبار السودان"، إن قدح الدم، نقلت الإثنين إلى مستشفى "علياء" بأم درمان، إثر إصابتها بالفيروس، وتوفيت اليوم.

وقدح الدم، تنتمي إلى أسرة سودانية، وطالما ارتبط اسمها بإثارة الجدل، إذ وصفها البعض بـ"مهندسة" لقاء البرهان، مع نتنياهو، في أوغندا فبراير/ شباط الماضي.

وساهم في اتساع هذا الجدل، تداول وسائل إعلام سودانية آنذاك، صورا لها وهي تصافح نتنياهو، رغم تحفظها عن الإدلاء بأي معلومات بشأن ترتيبات اللقاء الذي شكّل نقطة تحوّل في موقف الخرطوم حيال التطبيع مع إسرائيل.

ولعبت قدح الدم، دورا بارزا في تحسين العلاقات بين السودان وأوغندا، خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير (1989 - 2019).

وسجل السودان إجمالا، حتى الأربعاء، 4 آلاف و146 إصابة بكورونا، بينها 184 وفاة، و588 متعافيا.

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