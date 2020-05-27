كورونا.. 12 وفاة بالجزائر والعراق وإصابتان في الأردن

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت الجزائر والعراق، الأربعاء، 12 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد الأردن إصابتين و7 حالات شفاء، وفق إحصاءات رسمية.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 6 وفيات، و160 إصابة، و221 حالة شفاء.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و857، بينها 623 وفاة، و5 آلاف و129 متعافيا.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 6 وفيات، و287 إصابة، إضافة إلى 52 متعافيا من المرض.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و135، منها 175 وفاة، وألفان و904 حالات شفاء.

وفي الأردن، أفاد وزير الصحة سعد جابر بتسجيل إصابتين، إضافة إلى تعافي 7 مرضى.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 720، منها 9 وفيات، و486 حالة شفاء.

وفي السياق، أكد أمجد العضايلة، متحدث الحكومة الأردنية، في المؤتمر الصحفي، استمرار حظر التجوال الشامل أيام الجمعة من كل أسبوع.

وأصاب كورونا، حتى مساء الأربعاء، قرابة 5 ملايين و736 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 354 ألفا، وتعافى نحو مليونين و467 ألفا، بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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