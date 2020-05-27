حرس الحدود : السماح لقوارب النزهة خلال فترة السماح بالتجوُّل بدءًا من الأحد المقبل

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أعلن حرس الحدود السعودي عن بدء السماح لقوارب النزهة بأجر بالتجول خلال فترة السماح ابتداءً من يوم الأحد المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال “حرس الحدود” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٨ / ١٠ / ١٤٤١ه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة فئة ١٠ متر على شخصين بخلاف قائد الوساطة، مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥ عامًا”.
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